Tesla повышает цены на свои авто в Европе из-за пошлин на электромобили, которые произведенные в Китае

Компания Tesla подняла цены на свои автомобили Model 3 в европейских странах, включая Германию, Нидерланды и Испанию, примерно на 1500 евро (1622 доллара) после того, как ЕС ввел пошлины на электромобили, произведенные в Китае.

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Об этом пишет Reuters .

Tesla, производящая Model 3 в Шанхае и крупнейший экспортер электромобилей из Китая, предупредила в июне, что может поднять цены из-за тарифов, введенных 4 июля Европейской комиссией, чтобы противостоять тому, что она назвала потенциальным потоком несправедливых товаров.

Комиссия ввела до ноября временные пошлины, которые составляют до 37,6% в зависимости от автопроизводителя.

Согласно данным Комиссии, Tesla была классифицирована как сотрудничающая с расследованием Европейского Союза по этому делу, и потому получила тариф в 20,8%, но попросила перечислить его ставку.

Издание пишет, что BMW также попросил Брюссель снизить тариф на китайский электрический Mini, который сейчас облагается самой высокой пошлиной, до 20,8%.

Пошлины на авто

Напомним, 4 июля Европейская комиссия ввела временную пошлину на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая.

Индивидуальные обязанности, применяемые к трем китайским производителям, включенным в выборку, являются: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6

Другие производители BEV в Китае, не прошедшие проверку, но не отобранные, подлежат средневзвешенной пошлине 20,8%. Для других компаний, не сотрудничавших с комиссией, пошлина составляет 37,6%.

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