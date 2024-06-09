Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию: повлияет ли это на стоимость авто

Производитель автомобилей Volvo Car AB начала переносить производство электромобилей из Китая в Бельгию, поскольку Европейский Союз готовится ввести пошлины на китайские электромобили.

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Об этом пишет Вloomberg.

Кроме производства моделей Volvo EX30 и EX90 в Бельгию, автопроизводитель также может перенести сборку некоторых моделей Volvo в Великобританию. Volvo, принадлежащая Zhejiang Geely Holding Group Co., рассматривается как наиболее пострадавшая от возможного введения пошлин или тарифов по сравнению с другими западными автопроизводителями.

Это связано с тем, что значительная часть производства Volvo находится в странах, на которые могут быть наложены эти пошлины.

Если такие тарифы будут введены, Volvo, скорее всего, испытывает значительное финансовое влияние, что повлияет на стоимость их автомобилей или уменьшит их конкурентоспособность на рынке.

Издание пишет, что торговые споры между ЕС и Китаем привели к шквалу антидемпинговых расследований против Пекина на фоне обвинений в несправедливых субсидиях. Ожидается, что ЕС сообщит производителям электромобилей в Китае на следующей неделе, введет ли он временные тарифы с 4 июля, которые повысят импортные пошлины выше текущего уровня в 10%.

Китай на прошлой неделе обвинил ЕС в работе над "подавлением" китайских компаний и заявил, что будет принимать меры для защиты своих интересов.

В рамках отдельного спора китайские молочные компании готовятся обратиться в Пекин с просьбой открыть антидемпинговое расследование импорта из ЕС.

С 2010 года Volvo Cars принадлежит китайской корпорации Zhejiang Geely Holding Group Co., которая приобрела компанию у Ford Motor Company. Geely является одной из крупнейших частных автомобильных компаний в Китае и владеет несколькими другими автомобильными брендами.

Volvo Cars занимает значительную долю на мировом рынке премиальных автомобилей. Она является одним из ведущих производителей Скандинавии и имеет сильные позиции в Европе, Северной Америке и Китае.

Напомним, Volvo 7 июня представила в Милане свой самый компактный полностью электрический кроссовер EX30. Как отмечают в группе компаний "Виннер", линейка этого производителя имеет четыре полностью электрических автомобиля и уже доступна в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com