Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю в Бельгію: чи вплине це на вартість авто

Виробник автомобілів Volvo Car AB почала переносити виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії, оскільки Європейський Союз готується ввести мита на китайські електромобілі.

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Про це пише Вloomberg.

Окрім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 та EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести збірку деяких моделей Volvo до Великобританії. Volvo, яка належить Zhejiang Geely Holding Group Co., розглядається як та, що може найбільше постраждати від можливого введення мит або тарифів порівняно з іншими західними автовиробниками.

Це пов'язано з тим, що значна частина виробництва Volvo знаходиться в країнах, на які можуть бути накладені ці мита.

Якщо такі тарифи будуть запроваджені, Volvo, швидше за все, зазнає значного фінансового впливу, що вплине на вартість їхніх автомобілів або зменшити їхню конкурентоспроможність на ринку.

Видання пише, що торговельні суперечки між ЄС і Китаєм призвели до шквалу антидемпінгових розслідувань проти Пекіна на тлі звинувачень у несправедливих субсидіях. Очікується, що ЄС повідомить виробникам електромобілів у Китаї вже наступного тижня, чи запровадить він тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище поточного рівня в 10%.

Китай минулого тижня звинуватив ЄС у роботі над "придушенням" китайських компаній і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів.

В рамках окремої суперечки китайські молочні компанії готуються звернутися до Пекіна з проханням відкрити антидемпінгове розслідування щодо імпорту з ЄС.

Додамо, що з 2010 року Volvo Cars належить китайській корпорації Zhejiang Geely Holding Group Co., яка придбала компанію у Ford Motor Company. Geely є однією з найбільших приватних автомобільних компаній у Китаї та володіє кількома іншими автомобільними брендами.

Volvo Cars займає значну частку на світовому ринку преміальних автомобілів. Вона є одним з провідних виробників у Скандинавії та має сильні позиції в Європі, Північній Америці та Китаї.

Нагадаємо, Volvo 7 червня представила в Мілані свій найкомпактніший повністю електричний кросовер EX30. Як зазначають у групі компаній "Віннер", лінійка цього виробника має чотири повністю електричні авто і вже доступна в Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com