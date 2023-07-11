Geely і Renault спільно розроблятимуть бензинові двигуни та гібридні технології, доки інші переходять на електро

Китайська компанія Geely Automobile Holdings та французький автовиробник Renault SA інвестують до 7 млрд євро у нове спільне підприємство, де розроблятимуть бензинові двигуни та гібридні технології для автомобілів. Компанії домовились, що матимуть рівні частини в компанії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву автовиробників.

Головним завданням компанії буде виробництво більш ефективних двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем у той час.

У новій компанії працюватиме 19 000 осіб на 17 заводах з виробництва двигунів та у п'яти центрах досліджень та розробок.

На першому етапі вона постачатиме продукцію декільком промисловим клієнтам, включаючи Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors та PUNCH Torino. Очікується, що загалом підприємство випускатиме до п'яти мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, гібридних двигунів та трансмісій на рік.

Річний обсяг виручки нового підприємства може становити близько 15 млрд євро.

Зауважимо, що в цей же час більша частина автомобільної промисловості зосереджена на капіталомісткому переході на суто електричні автомобілі. Наприклад, Mercedes-Benz розпочинає будівництво заводу з переробки екологічно чистих акумуляторів, а Volvo збудує у Швеції завод з виробництва електромобілів нового покоління зі збільшеним запасом ходу.