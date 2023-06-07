Volvo представила електричний кросовер EX30: його вже можна купити в Україні

Компанія Volvo Cars 7 червня представила в Мілані свій анонсований найкомпактніший повністю електричний кросовер EX30. Як зазначають у групі компаній "Віннер", що є дистриб'ютором Volvo в Україні, тепер лінійка цього виробника має чотири повністю електричні авто.

В Україні вже можна замовити новий електромобіль в офіційних дилерських центрах: український ринок став одним із обраних, де електромобіль став доступний для замовлення одразу у день прем’єри.

Вартість машини стартує орієнтовно від 1,31 мільйона гривень і наближена до цін на автомобілі конкурентів із двигуном внутрішнього згоряння. Зазначається, що з часом EX30 також буде доступний за підпискою, що пропонуватиме фіксовану вартість щомісячного платежу та прозорий процес замовлення.

"Новий EX30 поєднує всі цінності Volvo Cars у компактному форматі. Довга колісна база, великі колеса і рівні звиси надають екстер'єру збалансованості та вишуканості. Екстер’єр EX30 виразно електричний: впевнений фронтальний вигляд, закрита радіаторна решітка і цифрове відтворення передніх фар "Молот Тора", - описує автомобіль дистриб'ютор.

Всього доступно п'ять кольорів оздоблення екстер’єру, зокрема Cloud Blue (блакитне небо) та Moss Yellow (жовтий мох). Також доступно три варіанти трансмісії та два різні типи акумуляторів на вибір. Відповідно, це впливатиме й на вартість авто.

Так, один двигун з акумулятором LFP підійде власникам, що проводять багато часу в місті або подорожують на короткі відстані. Акумулятор стандартного діапазону LFP з фосфатом літію і заліза є економічно вигіднішим і менш ресурсомістким для виробництва.

Якщо ж потрібно постійно подорожувати на довші відстані, Volvo пропонує для EX30 двигун з акумулятором NMC для збільшеного запасу ходу - до 480 км на одному заряді. Він містить літій, нікель, марганець і кобальт, тому виробляє енергію ефективніше, ніж акумулятор LFP.

Для водіїв, що пріоритетом ставлять продуктивність, пропонується двигун з акумулятором NMC та додатковим другим електродвигуном з вихідною потужністю 315 кВт (428 кінських сил). Від дозволить розганятися від 0 до 100 км/год всьго за 3,6 с, що є найшвидшим показником за всю історію Volvo.

Такий подвійний мотор має зарядну потужність батареї до 153 кВт, тоді як зарядна потужність електромобіля зі стандартним запасом ходу становить 134 кВт. При цьому потрібно лише трохи більше 25 хвилин, щоб зарядити акумулятор від 10 до 80%.

На центральному дисплеї авто чи через застосунок власник може самостійно налаштовувати час початку заряджання і його максимально допустимий рівень, а також силу струму для заряду.

У стандартній комплектації електромобіль оснащений функцією візуального та звукового сповіщення про відчинення дверей, аби убезпечити велосипедистів чи бігунів від дорожніх інцидентів внаслідок зіштовхування їх з відчиненими дверима авто. Воно також має контекстний одноекранний інтерфейс та інформаційно-розважальну систему з вбудованими службами Google.

Volvo EX30

Крім того, EX30 став першим автомобілем марки Volvo, оснащений новим поколінням популярної функції паркування Park Pilot Assist. Вона відображає усі види паркувальних місць: паралельні, вигнуті, перпендикулярні та діагональні.

Ця функція визначає будь-які вільні місця для паркування навколо авто. Власнику має в один клік на 3D-інтерфейсі користувача обрати бажане паркомісце, а функція самостійно керуватиме прискоренням, гальмами та кермом. Щоб контролювати процес паркування, на екрані відображатиметься відстань до об’єктів поряд, наприклад, інших автомобілів, стін та стовпчиків.

Volvo EX30 оснащений і технологією безключового доступу – замість ключів можна використовувати смартфон. Ця технологія сумісна з багатьма брендами смартфонів та моделями. За потреби, "поділитися" ключем можна з членами родини чи друзями.

Доступний спеціальний застосунок із багатьма потрібними сервісами для подорожі: від заряджання авто та пошуку на завантаженому автопаркінгу до закриття авто чи попереднього обігріву салону взимку. EX30 підготовлений до отримання оновлень програмного забезпечення через повітря (ОТА), аби з часом вдосконалюватися самостійно (ця функція стане доступною в усіх країнах поступово).

Автомобіль має п'ять різних тем внутрішнього освітлення, які відображають різний скандинавський пейзаж і делікатно змінюють підсвічувані кольори. Власники самостійно визначатимуть, якими кольорами буде наповнений автомобіль, і який транслюватиме настрій. Кожну тему освітлення додатково можна доповнити звуковим супроводом.

Також Volvo анонсує EX30 у версії кузова Cross Country, яка матиме низку унікальних опцій - збільшений кліренс, 19-дюймові чорні колеса чи опціональні 18-дюймові колеса з індивідуальними шинами. Прийом замовлень на такий варіант машини розпочнеться у 2024 році, а виробництво – пізніше того ж року.