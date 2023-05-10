Toyota планує збільшити прибуток завдяки продажам електромобілів

Японський автовиробник Toyota Motor очікує зростання операційного прибутку на 10% цього комерційного року, з п’ятикратним стрибком продажів електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що план зростання прибутку був оприлюднений новим генеральним директором Кодзі Сато, призначеним минулого місяця, і свідчить про більш агресивний поштовх до електрифікації японського автовиробника.

Найбільший у світі виробник автомобілів прогнозує, що продажі акумуляторних електромобілів, включно з розкішним брендом Lexus, досягнуть 202 000 одиниць у всьому світі в поточному фінансовому році , що більше ніж у п’ять разів порівняно з 38 000 одиниць минулого року.

Toyota також прогнозує, що операційний прибуток зросте до 3,0 трильйонів ієн (22,2 мільярда доларів) цьогоріч.

При цьому, операційний прибуток Toyota за четвертий фінансовий квартал зріс більш ніж на третину до 626,9 мільярда ієн.

Досягти такого прибутку допомогли більші обсяги виробництва, які переважили вплив різкого зростання вартості матеріалів.

Акції Toyota після публікації звіту про прибутки різко зросли на 2,5%.

"Ми очікуємо збільшення обсягу продажів у всіх регіонах і обсягу виробництва 10,1 млн автомобілів завдяки покращенню поставок напівпровідників. Це означає зростання виробництва на 11% порівняно з попереднім роком", — йдеться в заяві Toyota.

Нагадаємо, Toyota планує представити 10 нових моделей електромобілів на акумуляторах до 2026 року, що стане довгоочікуваним розвитком для компанії у напрямку виробництва авто на альтернативних джерелах живлення.

Зауважимо, японський автомобільний концерн Toyota встановив річний рекорд виробництва в діловому році, який закінчився в березні, трохи перевищивши показник у 9,1 мільйона автомобілів.