Toyota встановила новий рекорд з виробництва та продажів авто

Японський автомобільний концерн Toyota встановив річний рекорд виробництва в діловому році, який закінчився в березні, трохи перевищивши показник у 9,1 мільйона автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільший у світі автовиробник за обсягом продажів попередив, що продовжує відчувати тривалий глобальний дефіцит чіпів, тому поки що важко передбачити його вплив у майбутньому.

Toyota заявила, що випустила 9,13 мільйона автомобілів за 12 місяців, хоча початковий план виробництва передбачав випуск близько 9,7 мільйонів одиниць.

У минулому році автовиробником було випущено 8,57 млн. автомобілів.

Глобальні продажі за 12 місяців, що закінчилися березнем, зросли до 9,61 мільйона автомобілів з 9,51 мільйона в попередньому році, встановивши ще один річний рекорд для компанії.

Toyota не оприлюднила нових планів продажів або виробництва на поточний бізнес-рік, який почався в квітні.

Компанія повідомила, що наразі продала лише 17 473 акумуляторних електромобіля (EV) по всьому світу, включно з розкішним брендом Lexus, за перші три місяці 2023 року.

Це порівняно з 24 466 акумуляторними електромобілями, проданими Toyota по всьому світу за весь 2022 рік.

Нагадаємо, Toyota планує представити 10 нових моделей електромобілів на акумуляторах до 2026 року, що стане довгоочікуваним розвитком для компанії у напрямку виробництва авто на альтернативних джерелах живлення.

Зауважимо, у лютому 2023 року Toyota очолила рейтинг ТОП-5 авто, які купували українці.