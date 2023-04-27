Toyota установила новый рекорд по производству и продажам авто

Японский автомобильный концерн Toyota установил годовой рекорд производства в деловом году, который закончился в марте, немного превысив показатель в 9,1 миллиона автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж предупредил, что продолжает испытывать продолжительный глобальный дефицит чипов, поэтому пока трудно предсказать его влияние в будущем.

Toyota заявила, что выпустила 9,13 миллиона автомобилей за 12 месяцев, хотя первоначальный план производства предполагал выпуск около 9,7 миллиона единиц.

В прошлом году автопроизводителем было выпущено 8,57 млн автомобилей.

Глобальные продажи за 12 месяцев выросли до 9,61 миллионов автомобилей с 9,51 миллионов в предыдущем году, установив еще один годовой рекорд для компании.

Toyota не обнародовала новые планы продаж или производства на текущий бизнес-год, который начался в апреле.

Компания сообщила, что в настоящее время продала только 17 473 аккумуляторных электромобиля (EV) по всему миру, включая роскошный бренд Lexus, за первые три месяца 2023 года.

Это по сравнению с 24466 аккумуляторными электромобилями, проданными Toyota по всему миру за весь 2022 год.

Напомним, что Toyota планирует представить 10 новых моделей электромобилей на аккумуляторах к 2026 году, что станет долгожданным развитием для компании в направлении производства авто на альтернативных источниках питания.

Отметим, что в феврале 2023 года Toyota возглавила рейтинг ТОП-5 авто, которые покупали украинцы.