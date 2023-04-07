Toyota планує випустити 10 нових моделей електромобілів

Японський автовиробник Toyota планує представити 10 нових моделей електромобілів на акумуляторах до 2026 року, що стане довгоочікуваним розвитком для компанії у напрямку виробництва авто на альтернативних джерелах живлення.

Про це пише Reuters.

Звзначається, що Toyota також створить новий спеціалізований підрозділ, який зосередиться на акумуляторних електромобілях наступного покоління у відповідь на зростаючу стурбованість тим, що компанія програє автовиробнику Tesla та іншим конкурентам .

Інвестори вже давно стверджують, що Toyota недостатньо швидко розробляє лінійку автомобілів з акумуляторним живленням, натомість віддає перевагу гібридам, таким як її піонерський Prius.

Toyota натомість заявляє, що виробництво бензиново-електричні гібридів має більше сенсу, адже такі авто досить популярні серед споживачів.

Новий виконавчий директор Кодзі Сато сказав, що Toyota прискорить виробництво електричних батарей, але додав, що гібриди залишаться важливою опорою її бізнесу.

"Протягом наступних кількох років ми розширимо нашу лінійку у категорії електрокарів", — сказав він, додавши, що компанія застосує "практичний підхід" до популяризації електрифікованих автомобілів, включаючи гібриди.

Як заявив технічний директор Хірокі Накадзіма, Toyota планує щорічно виробляти 1,5 мільйона автомобілів на акумуляторах до 2026 року.

Зазначимо, Toyota заявила про те, що її продажі досягли рекорду за лютий місяць 2023 року. Автовиробнику вдалося вирішити проблему з нестачею чіпів, що дозволило випустити та продати максимальну для концерну кількість автомобілів.

Крім того, у лютому 2023 року Toyota очолила рейтинг ТОП-5 авто, які купували українці.