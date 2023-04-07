Toyota планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей

Японский автопроизводитель Toyota планирует представить 10 новых моделей электромобилей на аккумуляторах к 2026 году, что станет долгожданным развитием компании в направлении производства авто на альтернативных источниках питания.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Toyota также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на аккумуляторных электромобилях следующего поколения в ответ на растущую обеспокоенность тем, что компания проигрывает автопроизводителю Tesla и другим конкурентам.

Инвесторы уже давно утверждают, что Toyota недостаточно быстро разрабатывает линейку автомобилей с аккумуляторным питанием, вместо этого предпочитает гибриды, такие как ее пионерский Prius.

Toyota заявляет, что производство бензиново-электрических гибридов имеет больше смысла, ведь такие авто достаточно популярны среди потребителей.

Новый исполнительный директор Кодзи Сато сказал, что Toyota ускорит производство электрических батарей, но добавил, что гибриды останутся важной опорой для ее бизнеса.

"В течение следующих нескольких лет мы расширим нашу линейку в категории электрокаров", - сказал он, добавив, что компания применит "практический подход" к популяризации электрифицированных автомобилей, включая гибриды.

Как заявил технический директор Хироки Накадзима, Toyota планирует ежегодно производить 1,5 миллиона автомобилей на аккумуляторах до 2026 года.

Отметим, Toyota заявила о том, что ее продажи установили рекорд за февраль месяц 2023 года. Автопроизводителю удалось решить проблему с нехваткой чипов, что позволило выпустить и продать максимальное для концерна количество автомобилей.

Кроме того, в феврале 2023 года Toyota возглавила рейтинг ТОП-5 автомобилей, которые покупали украинцы.