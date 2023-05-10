Toyota планирует увеличить прибыль благодаря продажам электромобилей

Японский автопроизводитель Toyota Motor ожидает роста операционной прибыли на 10% в этом коммерческом году, с пятикратным скачком продаж электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что план роста прибыли был обнародован новым генеральным директором Кодзи Сато, назначенным в прошлом месяце, и свидетельствует о более агрессивном толчке к электрификации японского автопроизводителя.

Крупнейший в мире производитель автомобилей прогнозирует, что продажи аккумуляторных электромобилей, включая роскошный бренд Lexus, достигнут 202 000 единиц во всем мире в текущем финансовом году, что более чем в пять раз больше по сравнению с 38 000 единиц в прошлом году.

Toyota также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,0 триллионов иен (22,2 миллиарда долларов) в текущем году.

При этом операционная прибыль Toyota за четвертый финансовый квартал выросла более чем на треть до 626,9 миллиарда иен.

Достичь такой прибыли помогли большие объемы производства, перевесившие влияние резкого роста стоимости материалов.

Акции Toyota после публикации отчета о прибылях резко выросли на 2,5%.

"Мы ожидаем увеличения объема продаж во всех регионах и объема производства 10,1 млн автомобилей благодаря улучшению поставок полупроводников. Это означает рост производства на 11% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в заявлении Toyota.

Напомним, что Toyota планирует представить 10 новых моделей электромобилей на аккумуляторах к 2026 году, что станет долгожданным развитием для компании в направлении производства авто на альтернативных источниках питания.

Заметим, японский автомобильный концерн Toyota установил годовой рекорд производства, превысив показатель в 9,1 млн автомобилей.