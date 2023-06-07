Volvo представила электрический кроссовер EX30: его уже можно купить в Украине

Компания Volvo Cars 7 июня представила в Милане свой анонсированный самый компактный полностью электрический кроссовер EX30. Как отмечают в группе компаний "Виннер", являющейся дистрибьютором Volvo в Украине, теперь линейка этого производителя имеет четыре полностью электрических авто.

В Украине уже можно заказать новый электромобиль в официальных дилерских центрах: украинский рынок стал одним из избранных, где электромобиль стал доступен для заказа сразу в день премьеры.

Стоимость машины стартует ориентировочно от 1,31 миллиона гривен и приближена к ценам на автомобили конкурентов с двигателем внутреннего сгорания. Отмечается, что со временем EX30 будет доступен по подписке, предлагающей фиксированную стоимость ежемесячного платежа и прозрачный процесс заказа.

"Новый EX30 сочетает все ценности Volvo Cars в компактном формате. Длинная колесная база, большие колеса и ровные свесы придают экстерьеру сбалансированность и изысканность. Экстерьер EX30 четко электрический: уверенный фронтальный вид, закрытая решетка радиатора и цифровое воспроизведение передних фар "Молот Тора", - описывает автомобиль дистрибьютор.

Всего доступно пять цветов оформления экстерьера, в частности Cloud Blue (голубое небо) и Moss Yellow (желтый мох). Также доступно три варианта трансмиссии и два разных типа аккумуляторов по выбору. Соответственно это будет влиять и на стоимость авто.

Так, один двигатель с аккумулятором LFP подойдет владельцам, проводящим много времени в городе или путешествующим на короткие расстояния. Аккумулятор стандартного диапазона LFP с фосфатом лития и железа является экономически более выгодным и менее ресурсоемким для производства.

Если же нужно постоянно путешествовать на более длинные расстояния, Volvo предлагает для EX30 двигатель с аккумулятором NMC для увеличенного запаса хода – до 480 км на одном заряде. Он содержит литий, никель, марганец и кобальт, поэтому производит энергию более эффективно, чем аккумулятор LFP.

Для водителей, приоритетом ставящих производительность, предлагается двигатель с аккумулятором NMC и дополнительным вторым электродвигателем с выходной мощностью 315 кВт (428 лошадиных сил). От позволит разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 с, что является самым быстрым показателем за всю историю Volvo.

Такой двойной мотор имеет зарядную мощность батареи до 153 кВт, в то время как зарядная мощность электромобиля со стандартным запасом хода составляет 134 кВт. При этом нужно лишь чуть больше 25 минут, чтобы зарядить аккумулятор от 10 до 80%.

На центральном дисплее авто или через приложение владелец может самостоятельно настраивать время начала зарядки и максимально допустимый уровень, а также силу тока для заряда.

В стандартной комплектации электромобиль оснащен функцией визуального и звукового оповещения об открывании двери, чтобы обезопасить велосипедистов или бегунов от дорожных инцидентов в результате их столкновения с открытыми дверями авто. Оно также имеет одноэкранный контекстный интерфейс и информационно-развлекательную систему со встроенными службами Google.

Volvo EX30

Кроме того, EX30 стал первым автомобилем марки Volvo, оснащенным новым поколением популярной парковочной функции Park Pilot Assist. Она отображает все виды парковочных мест: параллельные, изогнутые, перпендикулярные и диагональные.

Эта функция определяет любые свободные парковочные места вокруг авто. Владельцу нужно лишь в один клик на 3D-интерфейсе пользователя выбрать желаемое паркоместо, а функция будет самостоятельно управлять ускорением, тормозами и рулем. Чтобы контролировать процесс парковки, на экране отображается расстояние до объектов рядом, например, других автомобилей, стен и столбиков.

Volvo EX30 оснащен технологией бесключевого доступа – вместо ключей можно использовать смартфон. Эта технология совместима со многими брендами смартфонов и моделями. При необходимости "поделиться" ключом можно с членами семьи или друзьями.

Доступно специальное приложение со многими необходимыми сервисами для путешествий: от зарядки авто и поиска места на загруженном автопаркинге до закрытия авто или предварительного обогрева салона зимой. EX30 подготовлен к получению обновлений программного обеспечения через воздух (ОТА), чтобы со временем совершенствоваться самостоятельно (эта функция станет доступна во всех странах постепенно).

Автомобиль имеет пять разных тем внутреннего освещения, которые отражают разный скандинавский пейзаж и деликатно изменяют подсвеченные цвета. Владельцы будут самостоятельно определять, какими цветами будет наполнен автомобиль, и какое будет транслировать настроение. Каждую тему освещения можно дополнительно дополнить звуковым сопровождением.

Volvo также анонсирует EX30 в версии кузова Cross Country, которая будет иметь ряд уникальных опций - увеличенный клиренс, 19-дюймовые черные колеса или опциональные 18-дюймовые колеса с индивидуальными шинами. Прием заказов на такой вариант машины начнется в 2024 году, а производство – позже в том же году.