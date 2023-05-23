Пополнение в модельном ряду BMW: компания представила три новых электромобиля

Компания BMW представила три новых электрокара i4 xDrive40, 750e xDrive, а также i7 eDrive50, которые войдут в летнюю линейку автопроизводителя. Об этом пишет Car and Driver.

Отмечается, что новый i4 xDrive40, который должен присоединиться к семейству i4 примерно в третьем квартале 2023 года, по сути, является полноприводной версией заднеприводного eDrive40.

Общая мощность двигателя автомобиля составляет 396 лошадиных сил. Электрокар разгоняется до 60 миль (около 96,5 км) в час за 4,9 секунды.

i4 xDrive40 имеет аккумулятор с емкостью 80,7 кВт-ч. В BMW утверждают, что автомобиль может проехать на одной зарядке 307 миль (494 км). Цена электрокара будет составлять от 62 595 долларов.

Так будет выглядеть BMW i4 xDrive40. Фото: пресс-служба автопроизводителя

В свою очередь 750e xDrive является гибридом, сочетающим 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Общая мощность составляет 483 лошадиные силы. Автомобиль может проехать на электродвигателе без подзарядки более 35 миль (около 57 км). Машина станет доступна осенью 2023 года по цене от 107 995 долларов.

Внешний вид BMW 750e xDrive. Фото: пресс-служба автопроизводителя

О заднеприводном i7 eDrive50 известно, что модель оснащена одним электродвигателем мощностью 449 лошадиных сил. Больше показателей BMW обещает сообщить позже. Цена автомобиля будет стартовать от 106 695 долларов.