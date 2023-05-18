BMW разработала полностью электрическую лодку

На юге Франции BMW и TYDE, специализирующейся на создании яхт, представили THE ICON – это водное транспортное средство с питанием от батареи. В BMW отмечают, что электролодка сочетает в себе путешествия без вредных выбросов и роскошь сверху вниз - говорится на сайте компании.

THE ICON - это однопалубная лодка, которая может вместить более 10 человек. Максимальная скорость лодки – 30 узлов или около 58 км в час. Система электропривода базируется на высоковольтных батареях, поставляемых BMW.

Фото: BMW

“Угловые стеклянные двери лодки открываются в зону отдыха с художественно оформленной мебелью на роскошном ковре, который создает эффект калейдоскопа. Построенный из металлических секций корпус отражает солнечный свет на пол, как волны на море. Ориентированный на пользователя опыт сосредоточен вокруг вращающихся сидений на 360°. Основные функции, включая легкодоступную информационно развлекательную систему на основе планшета, расположены в пределах досягаемости», - описывают преимущества лодки в компании.

Напомним, компания BMW в январе-марте 2023 года продала на 83% больше электромобилей, чем за аналогичный период годом ранее.

Всего за 1 квартал BMW продала 64,647 тыс. автомобилей на электроприводе. Показатель включает в себя машины брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажа электромобилей бренда BMW взлетела более чем вдвое (на 112%) – до 55,979 тыс.

Компания BMW планирует снизить затраты на аккумуляторы и для этого делает ставку на эффективный дизайн и переработку, а также воздерживается от инвестиций в добычу полезных ископаемых.