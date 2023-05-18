BMW розробила повністю електричний човен

На півдні Франції BMW і TYDE, яка спеціалізується на створенні яхт, представили THE ICON - це водний транспортний засіб з живленням від батареї. В BMW зазначають, що електрочовен поєднує в собі подорожі без шкідливих викидів і розкіш від верху до низу - йдеться на сайті компанії.

THE ICON - це однопалубний човен, який може вмістити понад 10 людей. Максимальна швидкість човна – 30 вузлів, або близько 58 км на годину. Система електроприводу базується на високовольтних батареях, які постачає BMW.

Фото: BMW

“Кутові скляні двері човна відкриваються в зону відпочинку з художньо оформленими меблями на розкішному килимі, який створює ефект калейдоскопа. Побудований із металевих секцій, корпус відбиває сонячне світло на підлогу, як хвилі на морі. Орієнтований на користувача досвід зосереджений навколо сидінь, що обертаються на 360°. Основні функції, включаючи легкодоступну інформаційно-розважальну систему на основі планшета, розташовані в межах досяжності”, - описують переваги човна в компанії.

Нагадаємо, компанія BMW у січні-березні 2023 року продала на 83% більше електромобілів, ніж за аналогічний період роком раніше.

Всього за 1-й квартал BMW продала 64,647 тис. автомобілів на електроприводі. Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренда BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) – до 55,979 тис.

Компанія BMW планує знизити витрати на акумулятори й для цього робить ставку на ефективний дизайн і переробку, а також утримується від інвестицій у видобуток корисних копалин.