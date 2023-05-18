ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

BMW розробила повністю електричний човен

елетротранспорт човен bmw
BMW розробила повністю електричний човен. Фото: BMW

На півдні Франції BMW і TYDE, яка спеціалізується на створенні яхт, представили THE ICON - це водний транспортний засіб з живленням від батареї. В BMW зазначають, що електрочовен поєднує в собі подорожі без шкідливих викидів і розкіш від верху до низу - йдеться на сайті компанії. 

THE ICON - це однопалубний човен, який може вмістити понад 10 людей. Максимальна швидкість човна – 30 вузлів, або близько 58 км на годину. Система електроприводу базується на високовольтних батареях, які постачає BMW.

Фото 2 — BMW розробила повністю електричний човен
Фото: BMW

“Кутові скляні двері човна відкриваються в зону відпочинку з художньо оформленими меблями на розкішному килимі, який створює ефект калейдоскопа. Побудований із металевих секцій, корпус відбиває сонячне світло на підлогу, як хвилі на морі. Орієнтований на користувача досвід зосереджений навколо сидінь, що обертаються на 360°. Основні функції, включаючи легкодоступну інформаційно-розважальну систему на основі планшета, розташовані в межах досяжності”, - описують переваги човна в компанії.

Нагадаємо, компанія BMW у січні-березні 2023 року продала на 83% більше електромобілів, ніж за аналогічний період роком раніше.

Всього за 1-й квартал BMW продала 64,647 тис. автомобілів на електроприводі. Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренда BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) – до 55,979 тис.

Компанія BMW планує знизити витрати на акумулятори й для цього робить ставку на ефективний дизайн і переробку, а також утримується від інвестицій у видобуток корисних копалин.

Автор:
Альона Чернецька