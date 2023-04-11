BMW в 1-му кварталі істотно підвищила продаж електромобілів

Компанія BMW у січні-березні 2023 року продала на 83% більше електромобілів, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресреліз компанії.

Всього за 1-й квартал BMW продала 64,647 тис. автомобілів на електроприводі. Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренда BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) – до 55,979 тис.

Сукупний продаж усіх автомобілів трьох брендів, що входять до групи BMW, у 1-му кварталі скоротилися на 1,5% до 588,138 тис. Керівництво компанії, як і раніше, очікує слабкого збільшення продажу за підсумками 2023 року.

Акції BMW зростають на 2% під час торгів 11 квітня. З початку року капіталізація компанії піднялася на 21%, до 64,89 млрд євро.

Нагадаємо, що компанія Tesla мільярдера Ілона Маска побудує завод у Шанхаї для виробництва накопичувачів енергії Megapack. Автовиробник розпочне будівництво заводу в 3-му кварталі цього року, а вже у 2-му кварталі 2024 року планують запустити виробництво.