BMW намагається знизити витрати на акумулятори: який підхід застосує

Компанія BMW планує знизити витрати на акумулятори й для цього робить ставку на ефективний дизайн і переробку, а також утримується від інвестицій у видобуток корисних копалин. Про це повідомив фінансовий директор фірми Ніколас Пітер, передає Reuters.

Автовиробник має власний дослідницький центр акумуляторних батарей у Німеччині. Однак масштабні розробки BMW залишила партнерам, розмістивши багатомільярдні замовлення на виробництво акумуляторів у Китаї та Європі.

Зменшення витрат на батареї, більшість із яких ідуть на сировину, є ключовим завданням для виробників автомобілів, які намагаються отримати такі ж прибутки від електроавтівок, як від машин із двигуном внутрішнього згоряння.

Наприклад, Mercedes-Benz для цього вирішила спрямувати капітал на видобуток корисних копалин і створила відділ, який займається сировиною, в Канаді.

Однак BMW вирішила використати інший підхід, зосередившись на створенні попиту через виробництво автомобілів і покладаючись на партнерів із більшим досвідом у створенні інфраструктури, необхідної для електрифікації.

"Ми не вважаємо правильним інвестувати в шахти. Ми вважаємо важливішим отримати назад сировину з автомобілів та іншої продукції", – сказав фіндиректор BMW Ніколас Пітер.

Також він зазначив, що ще одним способом, який BMW планує використати для зниження витрат, є інвестиції в технології, які вимагають менше критичної сировини, включаючи автомобілі з водневим двигуном.

Нагадаємо, що в сфері електрокарів прагне розвиватися й інший німецький автовиробник – Volkswagen. Нещодавно компанія в пʼятирічному плані збільшила інвестиції в програмне забезпечення та електромобілі до 122 млрд євро, що становитиме понад дві третини від загальних вкладень.