BMW пытается снизить расходы на аккумуляторы: какой подход применит

Компания BMW планирует снизить затраты на аккумуляторы и для этого делает ставку на эффективный дизайн и переработку, а также воздерживается от инвестиций в добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил финансовый директор фирмы Николас Питер, передает Reuters.

Автопроизводитель имеет свой исследовательский центр аккумуляторных батарей в Германии. Однако масштабные разработки BMW оставила партнерам, разместив многомиллиардные заказы на производство аккумуляторов в Китае и Европе.

Уменьшение затрат на батареи, большинство из которых идут на сырье, является ключевой задачей для производителей автомобилей, которые пытаются получить такие же доходы от электроавтомобилей, как от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Например, Mercedes-Benz для этого решила направить капитал на добычу полезных ископаемых и создала отдел, который занимается сырьем, в Канаде.

Однако BMW решила использовать другой подход, сосредоточившись на создании спроса через производство автомобилей и полагаясь на партнеров с большим опытом в создании инфраструктуры, необходимой для электрификации.

"Мы не считаем правильным инвестировать в шахты. Мы считаем важнее получить обратно сырье из автомобилей и другой продукции", – сказал финдиректор BMW Николас Питер.

Также он отметил, что еще одним способом, который BMW планирует использовать для снижения затрат, являются инвестиции в технологии, требующие меньше критического сырья, включая автомобили с водородным двигателем.

Напомним, что в сфере электрокаров стремится развиваться и другой немецкий автопроизводитель – Volkswagen. Недавно компания в пятилетнем плане увеличила инвестиции в программное обеспечение и электромобили до 122 млрд евро, что составит более двух третей общих вложений.