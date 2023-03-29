Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)

Компания Ford представила новые модели Ranger – внедорожники Wildtrak X и Tremor, дополнив линейку пикапа в Европе. Об этом идет речь на сайте автопроизводителя.

Как отмечают в компании, обе модели имеют существенно переработанное шасси с обновлением подвески, в частности, усовершенствованные амортизаторы Bilstein, а также обновленный дизайн.

Wildtrak X получил увеличенный на 26 мм клиренс и расширенную на 30 мм колею. Авто имеет перенастроенное рулевое управление, а также усиленную защиту днища. Также пикап получил ряд электронных систем для езды по бездорожью, в том числе режим Rock Crawl.

Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford

Ключевыми особенностями Tremor стали защитная дуга в кузове, подножки и буксировочные петли.

Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford

Оба варианта Ranger получили темные решетки радиатора, особый цвет кузова и эксклюзивное оформление салона, которого нет в других комплектациях.

Автомобили оснащены 205-сильным 2-литровым дизельным двигателем EcoBlue, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Первые поставки Ranger Wildtrak X и Tremor в Европе ожидаются с августа 2023 года.