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Категория
Авто
Дата публикации

Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)

Ford Ranger Wildtrak X
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford

Компания Ford представила новые модели Ranger – внедорожники Wildtrak X и Tremor, дополнив линейку пикапа в Европе. Об этом идет речь на сайте автопроизводителя.

Как отмечают в компании, обе модели имеют существенно переработанное шасси с обновлением подвески, в частности, усовершенствованные амортизаторы Bilstein, а также обновленный дизайн.

Wildtrak X получил увеличенный на 26 мм клиренс и расширенную на 30 мм колею. Авто имеет перенастроенное рулевое управление, а также усиленную защиту днища. Также пикап получил ряд электронных систем для езды по бездорожью, в том числе режим Rock Crawl.

Фото 2 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford
Фото 3 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford
Фото 4 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford
Фото 5 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford
Фото 6 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford
Фото 7 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Wildtrak X. Фото: сайт Ford

Ключевыми особенностями Tremor стали защитная дуга в кузове, подножки и буксировочные петли.

Фото 8 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford
Фото 9 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford
Фото 10 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford
Фото 11 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford
Фото 12 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford
Фото 13 — Ford представил новые модели пикапа Ranger (ФОТО)
Ford Ranger Tremor. Фото: сайт Ford

Оба варианта Ranger получили темные решетки радиатора, особый цвет кузова и эксклюзивное оформление салона, которого нет в других комплектациях.

Автомобили оснащены 205-сильным 2-литровым дизельным двигателем EcoBlue, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Первые поставки Ranger Wildtrak X и Tremor в Европе ожидаются с августа 2023 года.