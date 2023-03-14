Volkswagen увеличивает инвестиции в новые технологии, чтобы догнать Tesla в сфере электрокаров

Немецкая компания Volkswagen в пятилетнем плане увеличила инвестиции в программное обеспечение и электромобили до 122 млрд евро, что составит более двух третей общих вложений. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ранее самый крупный автопроизводитель в Европе планировал выделить 89 млрд евро на новые технологии. Это было чуть больше половины всей суммы инвестиций в то время.

В общей сложности инвестиционный план теперь содержит расходы на 180 млрд евро, поскольку, как отмечает Bloomberg, Volkswagen усиливает попытки соревноваться с Tesla за лидерство в области электрокаров.

"Мы поставили четкие и амбициозные цели и приняли необходимые решения для оптимизации процессов. Этот год будет решающим для достижения стратегических целей и ускорения прогресса в группе", – сказал главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм.

Также компания объявила о планах построить завод аккумуляторов в Канаде – первый вне Европы. Таким образом автопроизводитель стремится ускорить расширение на американском рынке, которое также включает новый завод электромобилей в Южной Каролине стоимостью 2 млрд долларов.

Volkswagen объясняет увеличение затрат своими усилиями по производству батарей, которые включают шесть заводов в Европе, а также обеспечение сырья для электромобилей.

Кроме того, компания инвестирует в Китай, свой самый большой рынок, чтобы лучше конкурировать с местными моделями и остановить падение доли рынка.

Однако, несмотря на сосредоточение Volkswagen на технологиях будущего, инвестиции фирмы в двигатели внутреннего сгорания будут продолжать расти, прежде чем достигнут пика в 2025 году, когда вступят в силу новые жесткие нормы по выбросам в Европейском Союзе.

Напомним, что тем временем Tesla планирует инвестировать в гигантский завод в Мексике. Ожидается, что производство автомобилей может начаться уже в 2024 году, а в дальнейшем компания сможет производить там также микросхемы и батареи.