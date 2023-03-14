Volkswagen збільшує інвестиції в нові технології, щоб наздогнати Tesla в сфері електрокарів

Німецька компанія Volkswagen у пʼятирічному плані збільшила інвестиції в програмне забезпечення та електромобілі до 122 млрд євро, що становитиме понад дві третини від загальних вкладень. Про це повідомляє Bloomberg.

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Раніше найбільший автовиробник у Європі планував виділити 89 млрд євро на нові технології. Це було трохи більше половини всієї суми інвестицій на той час.

Загалом інвестиційний план тепер містить витрати на 180 млрд євро, оскільки, як зазначає Bloomberg, Volkswagen посилює спроби змагатися з Tesla за лідерство в галузі електрокарів.

"Ми поставили чіткі та амбітні цілі та прийняли необхідні рішення для оптимізації процесів. Цей рік буде вирішальним для досягнення стратегічних цілей і прискорення прогресу в групі", – сказав головний виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм.

Також компанія оголосила про плани побудувати завод акумуляторів у Канаді – перший за межами Європи. Таким чином автовиробник прагне прискорити розширення на американському ринку, яке також включає новий завод електромобілів у Південній Кароліні вартістю 2 млрд доларів.

Volkswagen пояснює збільшення витрат своїми зусиллями щодо виробництва батарей, які включають шість заводів у Європі, а також забезпечення сировини для електромобілів.

Крім того, компанія інвестує в Китай, свій найбільший ринок, щоб краще конкурувати з місцевими моделями й зупинити падіння частки ринку.

Однак попри зосередження Volkswagen на технологіях майбутнього, інвестиції фірми в двигуни внутрішнього згоряння продовжуватимуть зростати, перед тим, як досягнуть піку в 2025 році, коли набудуть чинності нові жорсткі норми щодо викидів у Європейському Союзі.

Нагадаємо, що тим часом Tesla планує інвестувати в гігантський завод у Мексиці. Очікується, що виробництво автівок може розпочатися вже у 2024 році, а в подальшому компанія зможе виготовляти там також мікросхеми та батареї.