BMW в 1-м квартале существенно повысила продажу электромобилей

Компания BMW в январе-марте 2023 года продала на 83% больше электромобилей, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Всего за 1-й квартал BMW продала 64,647 тыс. автомобилей на электроприводе. Показатель включает в себя машины брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажа электромобилей бренда BMW взлетела более чем вдвое (на 112%) – до 55,979 тыс.

Совокупная продажа всех автомобилей трех брендов, входящих в группу BMW, в 1-м квартале сократилась на 1,5% до 588,138 тыс. Руководство компании по-прежнему ожидает слабого увеличения продаж по итогам 2023 года.

Акции BMW растут на 2% в ходе торгов 11 апреля. С начала года капитализация компании поднялась на 21%, до 64,89 млрд евро.

Напомним, что компания Tesla миллиардера Илона Маска построит завод в Шанхае для производства накопителей энергии Megapack. Автопроизводитель начнет строительство завода в 3-м квартале этого года, а уже во 2-м квартале 2024 планируют запустить производство.