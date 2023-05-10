BMW та MERCEDES-BENZ встановлюють рекорди на українському авторинку

В Україні у цьому році німецькі преміальні автовиробники BMW та MERCEDES-BENZ демонструють рекордні продажі. З початку року обидва бренди успішно утримуються у ТОП-10 марок місяця ринку нових легковиків.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що за підсумками перших чотирьох місяців 2023 року українці придбали 1295 нових BMW та 913 нових MERCEDES-BENZ, що забезпечило їм 5 та 7 місця у рейтингу марок.

В "Укравтопромі" зауважують, що це є найкращими показниками брендів цього періоду (січень- квітень), принаймні за останні 10 років.

Ближчий до цього результат у BMW був у 2017 році (992 од.), а у MERCEDES-BENZ в 2021 році (906 од.).

Нагадаємо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік.

BMW закінчила місяць з показником 439 проданих авто, що дозволило баварцям піднятися на третю сходинку рейтингу.

А бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 508 покупців.