BMW и MERCEDES-BENZ устанавливают рекорды на украинском авторынке

В Украине в текущем году немецкие премиальные автопроизводители BMW и MERCEDES-BENZ демонстрируют рекордные продажи. С начала года оба бренда успешно удерживаются в ТОП-10 марок месяца рынка новых легковушек.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по итогам первых четырех месяцев 2023 украинцы приобрели 1295 новых BMW и 913 новых MERCEDES-BENZ, что обеспечило им 5 и 7 места в рейтинге марок.

В "Укравтопроме" отмечают, что это лучшие показатели брендов этого периода (январь-апрель), по крайней мере за последние 10 лет.

Ближе к этому результат BMW был в 2017 году (992 ед.), а MERCEDES-BENZ в 2021 году (906 ед.).

Напомним, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году.

BMW закончил месяц с показателем 439 проданных авто, что позволило баварцам подняться на третье место рейтинга.

А бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер RENAULT Duster.