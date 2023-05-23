Поповнення в модельному ряді BMW: компанія представила три нові електромобілі

Компанія BMW представила три нові електрокари i4 xDrive40, 750e xDrive, а також i7 eDrive50, які ввійдуть до літньої лінійки автовиробника. Про це пише Car and Driver.

Зазначається, що новий i4 xDrive40, який має приєднатися до сімейства i4 приблизно в третьому кварталі 2023 року, по суті є повнопривідною версією задньопривідного eDrive40.

Загальна потужність двигуна автівки становить 396 кінських сил. Електрокар розганяється до 60 миль (близько 96,5 км) на годину за 4,9 секунди.

i4 xDrive40 має акумулятор із ємністю 80,7 кВт-год. У BMW стверджують, що автівка може проїхати на одній зарядці 307 миль (494 км). Ціна електрокара становитиме від 62 595 доларів.

Так виглядатиме BMW i4 xDrive40. Фото: пресслужба автовиробника

Своєю чергою 750e xDrive є гібридом, який поєднує 3,0-літровий шестициліндровий двигун з турбонаддувом і електродвигун. Загальна потужність становить 483 кінські сили. Автівка може проїхати на електродвигуні без підзарядки понад 35 миль (близько 57 км). Машина стане доступна восени 2023 року з ціною від 107 995 доларів.

Зовнішній вигляд BMW 750e xDrive. Фото: пресслужба автовиробника

Про задньопривідний i7 eDrive50 відомо, що модель оснащена одним електродвигуном потужністю 449 кінських сил. Більше показників BMW обіцяє повідомити пізніше. Ціна автівки стартуватиме від 106 695 доларів.