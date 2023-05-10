В начале лета Volvo представит бюджетный электрический кроссовер (ВИДЕО)

Шведский концерн Volvo 7 июня представит новый электромобиль EX30, компактный кроссовер, ориентированный на молодую аудиторию – тизер опубликовала компания в Youtube.

Презентация нового автомобиля начнется 7 июня в 14.30 по киевскому времени. Сразу в этот день можно будет заказать транспортное средство в США.

EX30 должен стать самым маленьким по размеру электромобилем Volvo.

Также в интернет попало изображение Volvo EX30. Из утечек известно. что длина автомобиля составит менее 4,5 м.

В прошлом году после анонса списка электромобилей компании генеральный директор Volvo Джим Рован заявил об ориентации на рынок молодых покупателей.

Именно тогда руководитель компании сообщил о создании меньшего внедорожника, который больше подходит для городских дорог для тех, кто планирует приобрести свой первый автомобиль.

“Поколение Z – 18-, 19-летние – наш следующий рынок. Бренд никогда не общался с этой младшей аудиторией, однако теперь мы совершенно точно двигаемся в этом направлении”, – отметил Джим Рован.

Напомним, ранее компания Volvo Cars инвестировала более 1 миллиарда долларов в строительство завода в Швеции. Он будет производить электромобили нового поколения с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и низкими затратами, а также усовершенствованным уровнем безопасности и экологичности авто.

Отметим, что грузовики Volvo пользуются спросом в Украине и, в марте, транспортное средство компании входило в тройку самых популярных.

Как стало известно, что компания Volvo Cars внедрит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет. В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд 72 светодиодов SunLike.