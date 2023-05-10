На початку літа Volvo представить бюджетний електричний кросовер (ВІДЕО)

Шведський концерн Volvo 7 червня представить новий електромобіль EX30, компактний кросовер, орієнтований на молоду аудиторію - тизер опублікувала компанія в Youtube.

Презентація нового автомобіля розпочнеться 7 червня о 14:30 за київським часом. Одразу того дня можна буде замовити транспортний засіб в США.

EX30 має стати найменшим за розмірами електромобілем Volvo.

Також до інтернету потрапило зображення Volvo EX30. З витоків відомо. що довжина автомобіля складатиме менше 4,5 м.

Минулого року після анонсу списку електромобілів компанії генеральний директор Volvo Джим Рован заявив про орієнтацію на ринок молодих покупців.

Саме тоді керівник компанії повідомив про створення меншого позашляховик, який більше підходить для міських доріг для тих, хто планує придбати свій перший автомобіль.

“Покоління Z – 18-, 19-річні – наш наступний ринок. Бренд ніколи не спілкувався з цією молодшою аудиторією, проте тепер ми абсолютно точно рухаємося в цьому напрямку”, - зазначив Джим Рован.

Нагадаємо, раніше компанія Volvo Cars інвестувала понад 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Швеції. Він вироблятиме електромобілі нового покоління зі збільшеним запасом ходу, швидшою зарядкою та низькими витратами, а також удосконаленим рівнем безпеки та екологічності авто.

Зазначимо, що вантажівки Volvo користуються попитом в Україні, у березні транспортний засіб компанії входив в трійку найпопулярніших.

Як стало відомо, що компанія Volvo Cars впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло. В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.