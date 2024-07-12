Ніколи українці не купували стільки нових BMW, як в 2024 році

У червні німецька преміальна марка BMW несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів. За місяць українці придбали 545 нових авто цієї марки.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Українці придбали понад 2,1 тис. нових авто марки BMW

Зазначається, що всього з початку року в Україні було реалізовано понад 2,1 тис. нових "баварців", що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"В історії українського авторинку це рекордна для BMW кількість реалізованих за перше півріччя нових авто", - підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, з таким результатом BMW впевнено увійшла в лідерську п’ятірку ринку, посівши 5 місце.

Попередній рекорд з попиту на нові BMW, за період – січень-червень, було встановлено у 2023 році.

В "Укравтопромі" нагадують, що у 2008 році - піковому для українського ринку нових авто, за перші шість місяців було реалізовано понад 300 тис. нових легковиків, з них марки BMW – 978 од.

Елітні колеса: чому продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди

За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів "елітного" сегменту.

Так, у квітні-червні 2024 року українці зареєстрували 1334 нових авто німецької марки BMW, ціни на які починаються від 1,5 млн грн, а на деякі моделі сягають 7 млн грн.

Високі продажі спостерігаються й у інших марок цього сегменту: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.

Крім того,українські дилери BMW у 2023 році зарезервували для України частину авто, які планувалося поставити на російський ринок, і навіть продавали їх із певною знижкою. Проте за два роки війни логістику, акції, перерозподіл запасів більше не можна вважати головними причинами змін позицій брендів на ринку.

Однією з причин зростання продажів елітних авто став відкладений попит з боку чиновників. Розслідування журналістів не раз показували, що саме держслужбовці є одними з драйверів цього ринку.

Нагадаємо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.