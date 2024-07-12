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Ніколи українці не купували стільки нових BMW, як в 2024 році
У червні німецька преміальна марка BMW несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів. За місяць українці придбали 545 нових авто цієї марки.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Українці придбали понад 2,1 тис. нових авто марки BMW
Зазначається, що всього з початку року в Україні було реалізовано понад 2,1 тис. нових "баварців", що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"В історії українського авторинку це рекордна для BMW кількість реалізованих за перше півріччя нових авто", - підкреслюють в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними аналітиків, з таким результатом BMW впевнено увійшла в лідерську п’ятірку ринку, посівши 5 місце.
Попередній рекорд з попиту на нові BMW, за період – січень-червень, було встановлено у 2023 році.
В "Укравтопромі" нагадують, що у 2008 році - піковому для українського ринку нових авто, за перші шість місяців було реалізовано понад 300 тис. нових легковиків, з них марки BMW – 978 од.
Елітні колеса: чому продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди
За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів "елітного" сегменту.
Так, у квітні-червні 2024 року українці зареєстрували 1334 нових авто німецької марки BMW, ціни на які починаються від 1,5 млн грн, а на деякі моделі сягають 7 млн грн.
Високі продажі спостерігаються й у інших марок цього сегменту: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.
Крім того,українські дилери BMW у 2023 році зарезервували для України частину авто, які планувалося поставити на російський ринок, і навіть продавали їх із певною знижкою. Проте за два роки війни логістику, акції, перерозподіл запасів більше не можна вважати головними причинами змін позицій брендів на ринку.
Однією з причин зростання продажів елітних авто став відкладений попит з боку чиновників. Розслідування журналістів не раз показували, що саме держслужбовці є одними з драйверів цього ринку.
Нагадаємо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.
Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.