Які кольори авто були найпопулярнішими серед українців у першому півріччі

Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Друге місце за популярністю займають сірі авто, що становлять третину від усіх нових реєстрацій. Найчастіше серед них обирали кросовер Toyota RAV-4. Чорний колір посів третє місце з 15% нових реєстрацій, де найбільш популярною моделлю стала Toyota Camry.

Сині автомобілі обрали 8% українських автомобілістів, серед яких лідирує електромобіль Volkswagen ID.4. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає червоний з 3% нових реєстрацій, де перевагу віддали Mazda CX5.

Популярні кольори вживаних авто

У сегменті вживаних автомобілів, які в цьому році отримали українські номери, домінував сірий колір – 35% всіх завезених машин були сірого кольору. Найчастіше реєстрували Volkswagen Golf.

Чорний колір посів друге місце з 25% реєстрацій, де також лідирував Volkswagen Golf. Білий колір вибрали для 20% ввезених машин, найпоширенішою моделлю в цьому сегменті був Volkswagen Tiguan.

Сині авто становили 11% реєстрацій, знову з лідером Volkswagen Golf. На п'ятому місці опинився червоний колір з 5% реєстрацій, де першістю користувався Nissan Leaf.

В Україні зростає попит на преміальні автомобілі

Попри війну в Україні зростає попит на преміальні автомобілі. Експерти висловлюють різні версії пояснення такої поведінки споживачів.

Однією з версій пояснення такої поведінки споживачів може бути те, що шляхом купівлі дорогого автомобіля може здійснюватися виведення капіталу за кордон.

До прикладу, у червні німецька преміальна марка BMW несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів. За місяць українці придбали 545 нових авто цієї марки.

"В історії українського авторинку це рекордна для BMW кількість реалізованих за перше півріччя нових авто", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Джерело фото: ua.depositphotos.com