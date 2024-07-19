Поліси страхування "Зелена картка" знов подорожчали: які ціни

Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) знову підвищило ціни на договори міжнародного страхування "Зелена картка". Оновлені розміри єдиних страхових платежів вводяться в дію з 19 липня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба МТСБУ.

Нові ціни на "Зелену картку"

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів міжнародної системи "Зелена картка" (крім Росії та Білорусії):

Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг) стаховка на 15 днів становитиме 1214 грн, на місяць - 1934 грн, на три місяці - 5217 грн, а на рік - 13493.

Для автобусів: на 15 днів становитиме 4542 грн, на місяць - 6342 грн, на три місяці - 12639 грн, а на рік - 41110.

Для вантажних автомобілів - від 2598 грн за 15 діб до 32196 грн за рік.

У МТСБУ додають, що оновлення тарифів відбувається з метою забезпечення надійного захисту страхувальників та враховує потребу страхових компаній у створенні достатнього фінансового резерву.

Зауважимо, що востаннє МТСБУ підвищувало ціни на "зелену карту" 20 травня. Тоді вартість страховки для легкових авто коливалася від 1 156 грн до 12 849 грн, для автобусів 4 325 - 39 147 грн, для вантажівок - від 2 474 грн до 30 638.

Також збільшило розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн – Азербайджан, Молдова:

Українці скоїли за кордоном 15 тисяч ДТП

Додамо, що за даними МТСБУ, протягом 2023 року було зафіксовано 15 122 дорожньо-транспортні пригоди з участю українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП сталося у Польщі, Німеччині та Румунії.

Згідно зі статистикою, найбільша кількість аварій сталася у Польщі, де зафіксовано 3300 випадків, що становить 31% від загальної кількості. На другому місці Німеччина з 2033 випадками (19%), за нею слідують Румунія (753) та Чехія (714) з однаковим показником у 7%, а замикає п'ятірку Італія з 463 випадками (4%).

У МТСБУ додають, що за 2023 рік було укладено 1,6 млн договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5 206,61 млн гривень. При цьому, сума нарахованих премій за договорами міжнародного страхування збільшилася на 27.3% у порівнянні з 2022 роком.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Нагадаємо, що водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

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