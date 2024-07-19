Полисы страхования "Зеленая карта" снова подорожали: какие цены

Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) снова повысило цены на договоры международного страхования "Зеленая карта". Обновленные размеры единых страховых платежей вводятся в действие с 19 июля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

Новые цены на "Зеленую карту"

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, с действием на территории стран — членов международной системы "Зеленая карта" (кроме России и Белоруссии):

Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг) стаховка на 15 дней составит 1214 грн, в месяц – 1934 грн, на три месяца – 5217 грн, а в год – 13493.

Для автобусов: на 15 дней будет составлять 4542 грн, в месяц – 6342 грн, на три месяца – 12639 грн, а в год – 41110.

Для грузовых автомобилей – от 2598 грн за 15 суток до 32196 грн за год.

В МТСБУ добавляют, что обновление тарифов происходит в целях обеспечения надежной защиты страхователей и учитывает потребность страховых компаний в создании достаточного финансового резерва.

Заметим, что последний раз МТСБУ повышало цены на "зеленую карту" 20 мая. Тогда стоимость страховки для легковых автомобилей колебалась от 1 156 грн до 12 849 грн, для автобусов 4 325 – 39 147 грн, для грузовиков – от 2 474 грн до 30 638.

Также увеличило размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, действием на территории стран – Азербайджан, Молдова :

Украинцы совершили за границей 15 тысяч ДТП

По данным МТСБУ, в течение 2023 года было зафиксировано 15 122 дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП произошло в Польше, Германии и Румынии.

Согласно статистике, наибольшее количество аварий произошло в Польше, где зафиксировано 3300 случаев, что составляет 31% от общего количества. На втором месте Германия с 2033 случая (19%), за ней следуют Румыния (753) и Чехия (714) с одинаковым показателем в 7%, а замыкает пятерку Италия с 463 случаями (4%).

В МТСБУ добавляют, что за 2023 год был заключен 1,6 млн договоров международного страхования "Зеленая карта", а общая сумма начисленных премий по ним составляет 5 206,61 млн гривен. При этом сумма начисленных премий по договорам международного страхования увеличилась на 27.3% по сравнению с 2022 годом.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Напомним, что водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

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