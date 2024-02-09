Українці уклали 1,6 млн договорів міжнародного страхування “Зелена картка” у 2023 році

За 2023 рік було укладено 1,6 млн договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5 206,61 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Зазначається, що сума нарахованих премій за договорами міжнародного страхування збільшилася на 27.3% у порівнянні з 2022 роком.

До п’ятірки лідерів страховиків за сумою зібраних премій за договорами міжнародного страхування потрапили СК “USG”, СГ "ТАС", СК “Guardian”, СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" та СК “PZU Україна”.

Як повідомили в МТСБУ, кількість врегульованих вимог за міжнародними договорами страхування у 2023 році становить 15 122 штук, а загальна сума відшкодування становить за ними 46,66 млн. євро.

ДОВІДКА:

«Зелена картка» – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Договір можна оформити від 15 днів до 3 місяців. Поліс набуває чинності із зазначеної дати старту, але не раніше ніж наступної доби, тому оформлюйте страхування завчасно до дати вашої поїздки.