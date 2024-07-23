Украинцы переключаются с подержанных авто на новые – самые популярные модели в первом полугодии

С января по июнь 2024 года автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что оказалось на 2% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества 8,1 тыс. ед. были новыми (+34%) и 28,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%).

Следовательно, по данным "Укравтопрома", на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в I полугодии 2023г.

При этом среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 25%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек

1️. Renault Duster – 2564 ед.;

2️. Volkswagen Touareg – 496 ед.;

3️. Toyota Land Cruiser Prado – 475 ед.;

4️. BMW X3 – 393 ед.;

5️. Mitsubishi L200 – 351 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

1️ . Renault Megane – 2574 ед.;

2️ . Skoda Octavia – 2022 ед.;

3️ . Volkswagen Passat – 1947 ед.;

4️ . Nissan Qashqai – 1485 ед.

5️ . Volkswagen Golf – 1023 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

На украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом.

Вместе с тем, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех подержанных авто, получивших украинские номера за этот период.

Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.

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