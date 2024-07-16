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Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: лидеры рынка и популярные модели
В первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Регионы-лидеры по регистрации электромобилей:
- Львовская область — 3392 автомобиля (90% б/у)
- Киев — 3171 автомобиль (63% б/у)
- Днепропетровская область — 1926 автомобилей (75% б/у)
- Киевская область — 1767 автомобилей (69% б/у)
- Одесская область — 1459 автомобилей (76% б/у)
Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал Volkswagen ID.4.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В сегменте б/у электромобилей популярность моделей различается в зависимости от региона:
- NISSAN Leaf лидирует во Львовской и Одесской областях
- TESLA Model 3 наиболее популярна в Киеве и Киевской области
- TESLA Model Y преобладает в Днепропетровской области
Эти данные демонстрируют значительный рост рынка электромобилей в Украине, причем большинство зарегистрированных авто – это б/у модели.
Кроме электрокаров, растет спрос и на гибридные автомобили. В июне автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом.
Источник фото: ua.depositphotos.com