Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: лидеры рынка и популярные модели

В первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

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Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Регионы-лидеры по регистрации электромобилей:

Львовская область — 3392 автомобиля (90% б/у) Киев — 3171 автомобиль (63% б/у) Днепропетровская область — 1926 автомобилей (75% б/у) Киевская область — 1767 автомобилей (69% б/у) Одесская область — 1459 автомобилей (76% б/у)

Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал Volkswagen ID.4.

В сегменте б/у электромобилей популярность моделей различается в зависимости от региона:

NISSAN Leaf лидирует во Львовской и Одесской областях

TESLA Model 3 наиболее популярна в Киеве и Киевской области

TESLA Model Y преобладает в Днепропетровской области

Эти данные демонстрируют значительный рост рынка электромобилей в Украине, причем большинство зарегистрированных авто – это б/у модели.

Кроме электрокаров, растет спрос и на гибридные автомобили. В июне автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом.

Источник фото: ua.depositphotos.com