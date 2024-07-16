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Попит на електромобілі в Україні зріс майже вдвічі: лідери ринку та популярні моделі
У першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Регіони-лідери з реєстрації електромобілів:
- Львівська область - 3392 автомобілі (90% вживані)
- Київ - 3171 автомобіль (63% вживані)
- Дніпропетровська область - 1926 автомобілів (75% вживані)
- Київська область - 1767 автомобілів (69% вживані)
- Одеська область - 1459 автомобілів (76% вживані)
Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У сегменті вживаних електромобілів популярність моделей різниться залежно від регіону:
- NISSAN Leaf лідирує у Львівській та Одеській областях
- TESLA Model 3 найбільш популярна у Києві та Київській області
- TESLA Model Y переважає у Дніпропетровській області
Ці дані демонструють значне зростання ринку електромобілів в Україні, причому більшість зареєстрованих авто - це вживані моделі.
Окрім електрокарів, зростає попит і на гібридні авто. У червні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.
Джерело фото: ua.depositphotos.com