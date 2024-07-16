Попит на електромобілі в Україні зріс майже вдвічі: лідери ринку та популярні моделі

У першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Регіони-лідери з реєстрації електромобілів:

Львівська область - 3392 автомобілі (90% вживані) Київ - 3171 автомобіль (63% вживані) Дніпропетровська область - 1926 автомобілів (75% вживані) Київська область - 1767 автомобілів (69% вживані) Одеська область - 1459 автомобілів (76% вживані)

Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4.

У сегменті вживаних електромобілів популярність моделей різниться залежно від регіону:

NISSAN Leaf лідирує у Львівській та Одеській областях

TESLA Model 3 найбільш популярна у Києві та Київській області

TESLA Model Y переважає у Дніпропетровській області

Ці дані демонструють значне зростання ринку електромобілів в Україні, причому більшість зареєстрованих авто - це вживані моделі.

Окрім електрокарів, зростає попит і на гібридні авто. У червні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com