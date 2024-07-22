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Самые популярные бензиновые авто на украинском рынке в первом полугодии
На украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Вместе с тем, как отмечают в "Укравтопроме", доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно снизилась.
"Если в I полугодии 2023 года они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас – 43%", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в первой половине 2024 года стал кроссовер Mazda CX5.
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС за полгода:
1️. Mazda CX5 – 876 ед.;
2️. Toyota RAV-4 – 862 ед.;
3️. KIA Sportage – 826 ед.;
4️. Renault Duster – 749 ед.;
5️. Suzuki SX4 – 578 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто за полгода:
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
Более 48% подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (около 55 тыс. ед.).
Их средний возраст составляет 10,3 года.
1️ . Volkswagen Golf – 3646 ед.;
2️ . Volkswagen Tiguan – 2220 ед.;
3️ . Audi Q5 – 2219 ед.;
4️ . Nissan Rogue – 2210 ед.;
5️ . Renault Megane – 2032 ед.
Рынок автомобилей в Украине
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.
Лидер рынка новых авто в мае – Toyota RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат. А "бронзу" получил электромобиль Honda M-NV.
В июне украинцы стали меньше покупать авто с бензиновыми двигателями, вместо этого выросли продажи электромобилей и гибридов.
Фото: ua.depositphotos.com