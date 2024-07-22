Самые популярные бензиновые авто на украинском рынке в первом полугодии

На украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Вместе с тем, как отмечают в "Укравтопроме", доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно снизилась.

"Если в I полугодии 2023 года они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас – 43%", – говорится в сообщении.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в первой половине 2024 года стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС за полгода:

1️. Mazda CX5 – 876 ед.;

2️. Toyota RAV-4 – 862 ед.;

3️. KIA Sportage – 826 ед.;

4️. Renault Duster – 749 ед.;

5️. Suzuki SX4 – 578 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто за полгода:

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Более 48% подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (около 55 тыс. ед.).

Их средний возраст составляет 10,3 года.

1️ . Volkswagen Golf – 3646 ед.;

2️ . Volkswagen Tiguan – 2220 ед.;

3️ . Audi Q5 – 2219 ед.;

4️ . Nissan Rogue – 2210 ед.;

5️ . Renault Megane – 2032 ед.

Рынок автомобилей в Украине

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Лидер рынка новых авто в мае – Toyota RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат. А "бронзу" получил электромобиль Honda M-NV.

В июне украинцы стали меньше покупать авто с бензиновыми двигателями, вместо этого выросли продажи электромобилей и гибридов.

Фото: ua.depositphotos.com