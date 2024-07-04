Названы самые популярные подержанные автомобили среди украинцев

В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 7%.

В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился почти на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%.

Дальше идут:

дизельные – 22%;

электромобили – 18%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП - 10 самых популярных моделей июня:

1. VOLKSWAGEN Golf – 989 ед.;

2. RENAULT Megane – 691 ед.;

3. SKODA Octavia – 598 ед.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan – 541 ед.;

5. VOLKSWAGEN Passat – 500 ед.;

6. NISSAN Rogue – 470 ед.;

7. AUDI Q5 – 442 ед.;

8. TESLA Model 3 – 419 ед.;

9. NISSAN Leaf – 410 ед.;

10. TESLA Model Y – 367 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - констатируют в "Укравтопроме"

Рынок подержанных авто

В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед.;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.