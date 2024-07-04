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Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону серед українців
Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 7%.
Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%.
Далі йдуть:
- дизельні – 22%;
- електромобілі – 18%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей червня:
1. VOLKSWAGEN Golf - 989 од.;
2. RENAULT Megane - 691 од.;
3. SKODA Octavia - 598 од.;
4. VOLKSWAGEN Tiguan - 541 од.;
5. VOLKSWAGEN Passat - 500 од.;
6. NISSAN Rogue - 470 од.;
7. AUDI Q5 - 442 од.;
8. TESLA Model 3 - 419 од.;
9. NISSAN Leaf - 410 од.;
10. TESLA Model Y - 367 од.
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі"
Ринок вживаних авто
У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.