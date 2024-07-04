Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону серед українців

Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 7%.

Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%.

Далі йдуть:

дизельні – 22%;

електромобілі – 18%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей червня:

1. VOLKSWAGEN Golf - 989 од.;

2. RENAULT Megane - 691 од.;

3. SKODA Octavia - 598 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 541 од.;

5. VOLKSWAGEN Passat - 500 од.;

6. NISSAN Rogue - 470 од.;

7. AUDI Q5 - 442 од.;

8. TESLA Model 3 - 419 од.;

9. NISSAN Leaf - 410 од.;

10. TESLA Model Y - 367 од.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі"

Ринок вживаних авто

У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.