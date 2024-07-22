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Найпопулярніші бензинові авто на українському ринку у першому півріччі
На українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Разом з тим, як зауважують в "Укравтопромі", частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась.
"Якщо у І півріччі 2023 року вони охоплювали 49% ринку нових авто, то зараз – 43%", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Лідером ринку нових бензинових авто у першій половині 2024 року став кросовер Mazda CX5.
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ за півроку:
1️. Mazda CX5 - 876 од.;
2️. Toyota RAV-4 - 862 од.;
3️. KIA Sportage - 826 од.;
4️. Renault Duster - 749 од.;
5️. Suzuki SX4 - 578 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто за півроку:
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Понад 48% вживаних авто, що у в цьому році перейшли на українські номери, були бензинові (майже 55 тис. од.).
Їх середній вік становить 10,3 років.
1️. Volkswagen Golf - 3646 од.;
2️. Volkswagen Tiguan - 2220 од.;
3️. Audi Q5 - 2219 од.;
4️. Nissan Rogue - 2210 од.;
5️. Renault Megane - 2032 од.
Ринок авто в Україні
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Незважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.
Лідер ринку нових авто у травні - Toyota RAV-4 - у червні продемонстрував другий результат. А "бронзу" отримав електромобіль Honda M-NV.
Водночас у червні українці стали менше купувати авто з бензиновими двигунами, натомість зросли продажі електромобілів та гібридів.
Фото: ua.depositphotos.com