Українців попередили про шахрайську схему з посвідченнями водія

Міністерство внутрішніх справ попередило українців про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Шахраї під виглядом працівника сервісних центрів МВС Києва на ім’я "Софія Бойко" пропонують купити посвідчення водія та отримати документ поштою. Спілкуються в телефонних месенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp. Клієнтам обіцяють водійський документ без складання іспитів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб увійти в довіру, шахраї надають численні фото з використанням службового бейджу, айдентики та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм.

"Найчастіше злочинці використовують світлини, зроблені 2016 року на відкритті сервісного центру МВС в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Дівчина на фото – це колишня співробітниця структури Головного сервісного центру МВС, не має жодного відношення до фейкового адміністратора й ніколи в минулому не обіймала таку посаду. Наразі вона тривалий час перебуває за кордоном. Її справжнє ім’я та прізвище не Софія Бойко. Наразі регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві сформовано та подано до поліції заяву про вчинення злочину", — зазначають у МВС.

Як отримати посвідчення водія

Сервісні центри МВС наголошують:

Отримати вперше водійське посвідчення можливо виключно особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і тим більше за кордон.

Адміністратори сервісних центрів МВС не ведуть спілкування в телефонних месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

Оплата послуг відбувається виключно на реквізити Головного сервісного центру МВС.

Головного сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість бланку посвідчення водія 515 грн.

бланку посвідчення водія 515 грн. Фейкові посвідчення водія не відображаються в офіційних реєстрах МВС та застосунку Дія.

Відновити чи обміняти посвідчення водія можливо за зверненням до сервісного центру МВС або онлайн в Кабінеті водія чи в Дії.

Нагадаємо, що на порталі "Дія" доступні й інші послуги для водіїв. Відтак українці можуть купувати та продавати автомобілі онлайн, без потреби відвідувати сервісні центри МВС.