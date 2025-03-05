Новую систему электронной записи ввели во всех сервисных центрах МВД

С целью полной автоматизации управления и предотвращения посторонних вмешательств начиная с 4 марта во всех сервисных центрах Министерства внутренних дел для получения услуг введена новая система Э-записи .

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Запись для получения услуг в 47 крупнейших сервисных центрах МВД, которые подключаются к новой Э-записи, открывается на три недели вперед, с 25 марта.

Каждый день система будет генерировать запись на следующую дату. То есть 5 марта сгенерируется запись на 26 марта, 6 марта – на 27 марта и так далее.

На какие услуги доступна запись

Сообщается, что предварительная регистрация доступна на услуги:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Количество регистраций онлайн лимитировано

В МВД напомнили, что количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного месяца один человек может совершить 4 регистрации через систему. Для юридических лиц установлен предел 4 записи на текущий день.

При необходимости онлайн-регистрацию можно отменить не позднее чем за 2 часа до получения услуги, указанного во время регистрации.

В ведомстве предупредили, что если гражданин не явился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе Э-запись.

Предварительная регистрация и подробные инструкции доступны по ссылке .

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес изменения в ряд постановлений, касающихся процедуры снятия с учета транспортных средств и доставки водительских прав.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.