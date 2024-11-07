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Водители снова могут заказать индивидуальные номера: стоимость услуги
С 6 ноября сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Отмечается, что индивидуальные номерные знаки можно получить онлайн через кабинет водителя или непосредственно в территориальном сервисном центре МВД.
После получения индивидуального номерного знака необходимо перерегистрировать автомобиль в СЦ МВД и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
Напоминаем, что индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.
Стоимость услуги:
- спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;
- спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;
- три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
- каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
- графический элемент – 500 грн.
Напомним, с 29 октября еще в трех сервисных центрах Министерства внутренних дел в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновили сдачу теоретических и практических экзаменов на водительские права.