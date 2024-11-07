Водители снова могут заказать индивидуальные номера: стоимость услуги

С 6 ноября сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, что индивидуальные номерные знаки можно получить онлайн через кабинет водителя или непосредственно в территориальном сервисном центре МВД.

После получения индивидуального номерного знака необходимо перерегистрировать автомобиль в СЦ МВД и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Напоминаем, что индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Напомним, с 29 октября еще в трех сервисных центрах Министерства внутренних дел в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновили сдачу теоретических и практических экзаменов на водительские права.