Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД

С 29 октября еще в трех сервисных центрах Министерства внутренних дел в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновляется сдача теоретических и практических экзаменов на водительские права.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что в настоящее время наблюдается большой спрос на получение водительского удостоверения среди граждан. Чтобы уменьшить нагрузку на экзаменационные хабы, теоретические и практические экзамены будут приниматься в городах Бровары, Лозовая и Первомайск.

Запись для получения услуги уже доступна онлайн .

Для обеспечения максимально прозрачной экзаменации классы для теоретических экзаменов оборудованы видеокамерами, в частности, фиксирующими звук. Таким образом, кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних лиц.

Также видеокамеры установлены в автомобилях, на которых сдаются практические экзамены. Такой усиленный контроль исключает вероятное вмешательство в экзаменационную деятельность.

Будущие водители будут сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД по адресам:

г. Бровары: сервисный центр МВД №3243 по ул. Броварской сотни, 4А;

г. Лозовая: сервисный центр МВД №6348 по адресу Микрорайон 5, дом. 3;

г. Первомайск: сервисный центр МВД №4842 по ул. Вознесенская, 73Б.

Регистрация на экзамены и стоимость

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной электронной записи. Талоны доступны через онлайн-функционал Е-запись. На теоретический экзамен запись доступна на 14 дней вперед, на практическую – 21 день.

В терминале, расположенном в сервисном центре МВД, запись осуществляется на текущий и 2 дня вперед.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что теоретический экзамен можно сдавать как по результатам самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Кандидаты в водители имеют 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна через 10 дней.

Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.

После успешного теоретического экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и приступают к практической подготовке. После овладения навыками управления транспортными средствами и внутреннего экзамена в автошколе, нужно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Стоимость – 420 грн. Кандидаты в водители имеют огромное количество попыток сдачи экзаменов.

Как получить водительское удостоверение

Сервисные центры МВД отмечают:

Получить первое водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.

Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

Оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.

Главного сервисного центра МВД. Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.

бланка водительского удостоверения 515 грн. Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.

Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.

Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.