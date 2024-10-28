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Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД
С 29 октября еще в трех сервисных центрах Министерства внутренних дел в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновляется сдача теоретических и практических экзаменов на водительские права.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Отмечается, что в настоящее время наблюдается большой спрос на получение водительского удостоверения среди граждан. Чтобы уменьшить нагрузку на экзаменационные хабы, теоретические и практические экзамены будут приниматься в городах Бровары, Лозовая и Первомайск.
Запись для получения услуги уже доступна онлайн .Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для обеспечения максимально прозрачной экзаменации классы для теоретических экзаменов оборудованы видеокамерами, в частности, фиксирующими звук. Таким образом, кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних лиц.
Также видеокамеры установлены в автомобилях, на которых сдаются практические экзамены. Такой усиленный контроль исключает вероятное вмешательство в экзаменационную деятельность.
Будущие водители будут сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД по адресам:
- г. Бровары: сервисный центр МВД №3243 по ул. Броварской сотни, 4А;
- г. Лозовая: сервисный центр МВД №6348 по адресу Микрорайон 5, дом. 3;
- г. Первомайск: сервисный центр МВД №4842 по ул. Вознесенская, 73Б.
Регистрация на экзамены и стоимость
Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной электронной записи. Талоны доступны через онлайн-функционал Е-запись. На теоретический экзамен запись доступна на 14 дней вперед, на практическую – 21 день.
В терминале, расположенном в сервисном центре МВД, запись осуществляется на текущий и 2 дня вперед.
В Главном сервисном центре МВД напоминают, что теоретический экзамен можно сдавать как по результатам самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Кандидаты в водители имеют 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна через 10 дней.
Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.
После успешного теоретического экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и приступают к практической подготовке. После овладения навыками управления транспортными средствами и внутреннего экзамена в автошколе, нужно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Стоимость – 420 грн. Кандидаты в водители имеют огромное количество попыток сдачи экзаменов.
Как получить водительское удостоверение
Сервисные центры МВД отмечают:
- Получить первое водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.
- Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.
- Оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.
- Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.
- Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.
- Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.
Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.