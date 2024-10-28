Іспити на водійські права відновлюють ще у трьох сервісних центрах МВС

Із 29 жовтня ще у трьох сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновлюється складання теоретичних та практичних іспитів на водійські права.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що наразі спостерігається великий попит на отримання посвідчення водія серед громадян. Аби зменшити навантаження на екзаменаційні хаби, теоретичні та практичні іспити прийматимуться у містах Бровари, Лозова та Первомайськ.

Запис для отримання послуги вже доступний онлайн.

Для забезпечення максимально прозорої екзаменації класи для теоретичних іспитів обладнані відеокамерами, які, зокрема, фіксують звук. Таким чином кандидати у водії не зможуть отримати можливу підказку від сторонніх осіб.

Також відеокамери встановлені в автомобілях, на яких складаються практичні іспити. Такий посилений контроль виключає будь-яке ймовірне втручання в екзаменаційну діяльність.

Майбутні водії складатимуть теоретичні та практичні іспити у сервісних центрах МВС за адресами:

м. Бровари: сервісний центр МВС № 3243 по вул. Броварської сотні, 4А;

м. Лозова: сервісний центр МВС № 6348 за адресою Мікрорайон 5, буд. 3;

м. Первомайськ: сервісний центр МВС № 4842 по вул. Вознесенська, 73Б.

Реєстрація на іспити та вартість

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім електронним записом. Талони доступні через онлайн-функціонал Е-запис. На теоретичний іспит запис доступний на 14 днів наперед, на практичний – 21 день.

У терміналі, що розташований у сервісному центрі МВС, запис здійснюється на поточний та 2 дні наперед.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що теоретичний іспит можна складати як за результатами самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Кандидати у водії мають 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше 2 помилок, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна через 10 днів.

Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Після успішного теоретичного іспиту майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичну підготовку. Після опанування навичок керування транспортними засобами та внутрішнього іспиту в автошколі, потрібно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Вартість – 420 грн. Кандидати у водії мають необмежену кількість спроб складання іспитів.

Як отримати посвідчення водія

Сервісні центри МВС наголошують:

Отримати вперше водійське посвідчення можливо виключно особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і тим більше за кордон.

Адміністратори сервісних центрів МВС не ведуть спілкування в телефонних месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

Оплата послуг відбувається виключно на реквізити Головного сервісного центру МВС.

Головного сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість бланку посвідчення водія 515 грн.

бланку посвідчення водія 515 грн. Фейкові посвідчення водія не відображаються в офіційних реєстрах МВС та застосунку Дія.

Відновити чи обміняти посвідчення водія можливо за зверненням до сервісного центру МВС або онлайн в Кабінеті водія чи в Дії.

Нагадаємо, що на порталі "Дія" доступні й інші послуги для водіїв. Відтак українці можуть купувати та продавати автомобілі онлайн, без потреби відвідувати сервісні центри МВС.