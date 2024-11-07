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Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: вартість послуги

Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: вартість послуги
Фото: autocentre.ua

Із 6 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, які є досить популярними серед автовласників. 

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС. 

Зазначається, що індивідуальні номерні знаки можна отримати онлайн через "кабінет водія", або безпосередньо у територіальному сервісному центрі МВС.

Після отримання індивідуального номерного знаку необхідно перереєструвати авто у СЦ МВС та отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Нагадуємо, що індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів –  від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість послуги:

  • спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 340,02 грн;
  • спецпродукція (номерний знак)  для мотоциклів –  154,80 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;
  • графічний елемент – 500 грн.

Нагадаємо, з 29 жовтня ще у трьох сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновили складання теоретичних та практичних іспитів на водійські права.

Автор:
Світлана Манько