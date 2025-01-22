В Украине изменили правила снятия с учета авто и доставки водительских удостоверений

Кабинет министров внес изменения в ряд постановлений, касающихся процедуры снятия с учета транспортных средств и доставки водительских прав.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительством внесены изменения в постановление КМУ от 08.05.1993 № 340 «Об утверждении Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами» и в постановление КМУ от 07.09.1998 № 1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

Как уточняет пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, постановлением предусмотрен выбор почтового оператора для доставки водительских удостоверений и усовершенствования процедуры снятия с учета транспортных средств.

Выбор почтового оператора

Отмечается, что водительские права, техпаспорта и номерные знаки можно будет получать через любую удобную почтовую службу.

Ранее такая процедура осуществлялась исключительно через "Укрпочту".

Снятие авто с учета

Как объясняют в МВД, владельцы авто, временно не пользующиеся транспортом в Украине, смогут снять его с учета.

"Это позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев. Такой механизм облегчит процедуру для людей, которые пользуются транспортными средствами сезонно или временно не используют их", — уточняют в МВД.

Сообщается, что новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.