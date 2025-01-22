В Україні змінили правила зняття з обліку авто та доставки посвідчень водія

Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються процедури зняття з обліку транспортних засобів та доставлення посвідчень водія.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, урядом внесено зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та до постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Як уточнює пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, постановою передбачено вибір поштового оператора для доставки водійських посвідчень та вдосконалення процедури зняття з обліку транспортних засобів.

Вибір поштового оператора

Зазначається, що водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна буде отримувати через будь-яку зручну поштову службу.

Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту».

Зняття авто з обліку

Як пояснюють в МВС, власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку.

"Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців. Такий механізм полегшить процедуру для людей, що користуються транспортними засобами сезонно або ж тимчасово не використовують їх", - уточнюють в МВС.

Повідомляється, що нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації постанови.

Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, які є досить популярними серед автовласників.