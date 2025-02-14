На закупку автомобильных техпаспортов потратят 600 млн грн

Главный сервисный центр МВД 11 февраля заключил соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению бланков документов на пластиковой основе на 592,92 млн. грн.

Об этом пишет издание "Наши деньги", ссылаясь на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору будут поставлены комплекты для изготовления новых бланков свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт). В частности, 720 комплектов на 1 500 бланков стоят по 810 тыс грн, а 30 комплектов на 600 бланков – по 324 тыс грн за комплект.

Издание констатирует, что заказали 1,10 млн. бланков нового образца по 540 грн, или $12,98.

В декабре 2024 года МВД заказывало полиграфкомбинату такие же комплекты на 1 500 бланков по 729 тыс. грн. То есть бланк стоил 486 грн или $11,67, что на 10% дешевле в долларах.

Ранее в 2024 году гривневая цена бланков также составляла 486 грн, но из-за курса доллара в октябре равнялась $11,79, что на 9% дешевле, а в мае – $12,26, что на 6% дешевле.

Эти данные невозможно сравнить с предыдущими закупками, поскольку в конце 2023 года изменились технические требования к бланкам после внедрения QR-кода и спецмаркировки.

Но нынешнюю закупку традиционно провели без торгов, так как в 2022-2024 гг. полиграфкомбинат "Украина" бесплатно поставил Главному сервисному центру МВД принтеры для двусторонней ретрансферной печати Swiftpro K 60 с бесконтактным энкодером и двойным модулем ламинирования. Поэтому сейчас это единственное государственное полиграфическое предприятие, которое может поставить МВД бланки с расходными материалами для упомянутых принтеров.

Кроме того, полиграфкомбинат владеет авторскими имущественными правами на "Имплантированный защитный элемент", используемое в этих бланках техпаспортов.

Заметим, что в феврале 2022 года правительство Дениса Шмыгаля изменило требования к бланкам. С того момента водительские права и техпаспорт нужно ламинировать по обе стороны "защитным прозрачным рефлективным ахроматическим покрытием и пленкой повышенной прочности". После этого фирма "Полли-Сервис", связанная с консорциумом ЕДАПС, начала поставлять разным заказчикам по Украине программно-аппаратные комплексы на базе принтера Swiftpro K60 с двойным ламинированным модулем.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, которые достаточно популярны среди автовладельцев.