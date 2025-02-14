На закупівлю автомобільних техпаспортів витратять більше пів мільярда гривень

Головний сервісний центр МВС 11 лютого уклав угоду з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" щодо виготовлення бланків документів на пластиковій основі на 592,92 млн грн.

Про це пише видання "Наші гроші", посилаючись на дані у системі "Прозорро".

Зазначається, що згідно договору будуть поставлені комплекти для виготовлення нових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт). Зокрема 720 комплектів на 1 500 бланків коштують по 810 тис грн, а 30 комплектів на 600 бланків – по 324 тис грн за комплект.

Видання констатує, що замовили 1,10 млн бланків нового зразка по 540 грн, або $12,98.

У грудні 2024 року МВС замовляло поліграфкомбінату такі самі комплекти на 1 500 бланків по 729 тис грн. Тобто бланк коштував 486 грн, або $11,67, що на 10% дешевше в доларах.

Раніше у 2024 році гривнева ціна бланків також становила 486 грн, але через курс долара в жовтні дорівнювала $11,79, що на 9% дешевше, а в травні – $12,26, що на 6% дешевше.

Ці дані неможливо порівняти із попередніми закупілями, оскільки наприкінці 2023 року змінились технічні вимоги до бланків після впровадження QR-коду і спецмаркування..

Але нинішню закупівлю традиційно провели без торгів, так як в 2022-2024 роках поліграфкомбінат "Україна" безкоштовно поставив Головному сервісному центру МВС принтери для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K 60 із безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. Тому тепер це єдине державне поліграфічне підприємство, яке може поставити МВС бланки з витратними матеріалами для згаданих принтерів.

Крім того, поліграфкомбінат володіє авторськими майновими правами на "Імплантований захисний елемент", яке використовується у цих бланках техпаспортів.

Зауважимо, у лютому 2022 року уряд Дениса Шмигаля змінив вимоги до бланків. Від того моменту водійські права і техпаспорт потрібно ламінувати з обох боків "захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності". Після цього фірма "Поллі-Сервіс", пов’язана з консорціумом ЄДАПС, почала поставляти різним замовникам по Україні програмно-апаратні комплекси на базі принтера Swiftpro K60 із подвійним модулем ламінування.

Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, які є досить популярними серед автовласників.