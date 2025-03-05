Нову систему електронного запису запровадили у всіх сервісних центрах МВС

З метою повної автоматизації керування та унеможливлення сторонніх втручань починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для отримання послуг запроваджено нову систему Е-запису .

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що запис для отримання послуг у 47 найбільших сервісних центрах МВС, які підключаються до нового Е-запису, відкривається на три тижні вперед, з 25 березня.

Щодня система генеруватиме запис на наступну дату. Тобто, 5 березня згенерується запис на 26 березня, 6 березня – на 27 березня і так далі.

На які послуги доступний запис

Повідомляється, що попередня реєстрація доступна на послуги:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Кількість реєстрацій онлайн лімітована

У МВС нагадали, що кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного місяця одна людина може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

У разі необхідності онлайн-реєстрацію можна скасувати у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

У відомстві попередили, що якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця, і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі Е-запис.

Попередня реєстрація та детальніші інструкції доступні за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються процедури зняття з обліку транспортних засобів та доставлення посвідчень водія.

Нагадаємо, сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, які є досить популярними серед автовласників.